Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu; tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı, Salih Büyüksamancı - Güncel
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TUTUKLANDI Konya'da, dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası annesi Elif Sevinç'i (61) itekleyerek yere düşüren; sabah da balkonda ölü bulan Ayşenur Sevinç (24), 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürme' suçundan sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
KONYA (DHA) - TUTUKLANDI
Konya'da, dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası annesi Elif Sevinç'i (61) itekleyerek yere düşüren; sabah da balkonda ölü bulan Ayşenur Sevinç (24), 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürme' suçundan sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,
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Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel