Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu; tutuklandı (2) - Haberler
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Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu; tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Salih Büyüksamancı - Güncel
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Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu; tutuklandı (2)

TUTUKLANDI Konya'da, dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası annesi Elif Sevinç'i (61) itekleyerek yere düşüren; sabah da balkonda ölü bulan Ayşenur Sevinç (24), 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürme' suçundan sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

KONYA (DHA) - TUTUKLANDI

Konya'da, dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası annesi Elif Sevinç'i (61) itekleyerek yere düşüren; sabah da balkonda ölü bulan Ayşenur Sevinç (24), 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürme' suçundan sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

FOTOGRAFLI


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Konya, Güncel, Haber

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