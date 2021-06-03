Akşam gezmesine çıkan 3 arkadaşın bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı
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Akşam gezmesine çıkan 3 arkadaşın bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı

Akşam gezmesine çıkan 3 arkadaşın bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphelenerek durdurmak istedikleri araç kaçmaya çalışırken yakalandı.

Denizli'de çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphelenerek durdurmak istedikleri araç kaçmaya çalışırken yakalandı. Araçta bulunan 3 kişinin sokağa çıkma izinlerinin olmadığı belirlenirken yapılan aramalarda ise farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevi sırasında durumlarından şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Bu esnada aracın içerisindeki 3 kişi kaçmaya çalıştı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin kaçmasına izin vermediği aracın içerisindeki kişilerin neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmeye çıktıklarını söylediler. Araçta yapılan aramalarda ise farklı miktarlarda uyuşturucu hap, eroin ve kristal olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza işlem uygulanırken trafik ekiplerince de yapılan kontrollerde araç sürücüsüne 6 bin TL ceza işlem uygulandı. 3 gencin akşam gezmesi 15 bin TL'ye mal olurken araçta bulunan uyuşturucu maddeler nedeniyle gözaltına alındılar. - DENİZLİ

Akşam gezmesine çıkan 3 arkadaşın bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı
Akşam gezmesine çıkan 3 arkadaşın bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı
Akşam gezmesine çıkan 3 arkadaşın bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı
Akşam gezmesine çıkan 3 arkadaşın bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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