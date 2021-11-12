Aksakal ne demek? TDK'ya göre Aksakal anlamı nedir? Kime Aksakal denir? Aksakal'ın görevleri nelerdir? Aksakallı nedir?

Aksakal nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Aksakal kelimesi ne anlama geliyor? Aksakal'ın görevleri nelerdir? Aksakal ne yapar, görevi nedir? Türkiye'nin Aksakalı kimdir? Aksakal anlamı ne demek? Detaylar sizlerle...

TDK'YA GÖRE AKSAKAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Aksakal kelimesi 3 farklı anlama gelmektedir. Aksakal "Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse.", "Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen." ve "Ermiş, evliya." anlamlarına geliyor.

Tdk Aksakal 1. anlamı : Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse.

TDK Aksakal 2. anlamı : Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

TDK Aksakal 3. anlamı : Ermiş, evliya.

AKSAKALLI NEDİR?

Aksakallı, Türk halk kültüründe "Bilge kişi" demektir. İnsanlara tecrübesiyle ve yaşıyla yol gösteren kişilere verilen bir isimdir.

TÜRKİYE'NİN AKSAKALI KİMDİR?

Türk Konseyi 8. Zirvesi'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle, ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

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