Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: "Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim" (1)
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Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: "Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim" (1)

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kudüs'ten ve Mescid-i Aksa'dan görüntüler Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys ile röportaj İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar"dan Kur'an-ı Kerim öğretmeni Huveys (44), AA muhabirine yaptığı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kudüs'ten ve Mescid-i Aksa'dan görüntüler

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys ile röportaj

İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar"dan Kur'an-ı Kerim öğretmeni Huveys (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana İsrail güçleri tarafından 28 kez gözaltına alındığını ancak sadece bir kere üzüntüden ağladığını aktardı.

Mescid-i Aksa'da gönüllü olarak beklemelerinin kendisini, aile fertlerini İsrail yetkililerinin kovuşturma ve tacizine maruz bıraktığını aktaran Huveys, yaklaşık 4 yıl önce Mescid-i Aksa ile bağlantısından dolayı gözaltına alınmasına rağmen İsrail cezaevinde kaldığı birkaç gün boyunca başörtüsü ve pardösüsünü çıkartmak zorunda kaldığını aktardı.

Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: 'Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim' (1)
Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: 'Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim' (1)
Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: 'Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim' (1)
Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: 'Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim' (1)
Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: 'Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim' (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: "Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim" (1) - Haberler
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