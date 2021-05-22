Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: "Aksa'yı ölene ya da topraklarımız kurtulana kadar korumaya devam edeceğim" (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kudüs'ten ve Mescid-i Aksa'dan görüntüler Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys ile röportaj İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar"dan Kur'an-ı Kerim öğretmeni Huveys (44), AA muhabirine yaptığı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kudüs'ten ve Mescid-i Aksa'dan görüntüler

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys ile röportaj

İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar"dan Kur'an-ı Kerim öğretmeni Huveys (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana İsrail güçleri tarafından 28 kez gözaltına alındığını ancak sadece bir kere üzüntüden ağladığını aktardı.

Mescid-i Aksa'da gönüllü olarak beklemelerinin kendisini, aile fertlerini İsrail yetkililerinin kovuşturma ve tacizine maruz bıraktığını aktaran Huveys, yaklaşık 4 yıl önce Mescid-i Aksa ile bağlantısından dolayı gözaltına alınmasına rağmen İsrail cezaevinde kaldığı birkaç gün boyunca başörtüsü ve pardösüsünü çıkartmak zorunda kaldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh