Aks¸ener: 'Kanal I·stanbul Erdogˆan'a Sec¸im Kaybettirecek'
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Aks¸ener: 'Kanal I·stanbul Erdogˆan'a Sec¸im Kaybettirecek'

Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi vermek için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün binalarına gidenler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı.

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

Kanal projesine itiraz dilekçesi vermek için İstanbul Valiliği 'nün binalarına gidenler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Akşener, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim kaybettireceğini ifade etti



Haber Videosu

: Aks¸ener: 'Kanal I·stanbul Erdogˆan'a Sec¸im Kaybettirecek'
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