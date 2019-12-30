: Aks¸ener: 'Kanal I·stanbul Erdogˆan'a Sec¸im Kaybettirecek'

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi vermek için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün binalarına gidenler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Akşener, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim kaybettireceğini ifade etti

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