Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 21. bölüm full izle! Akrep 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan, son zamanlarda yaşadığı stresin de etkisiyle bayılır ve hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerden sonra Perihan'a kanser teşhisi konur. Üstelik kanserin son safhasında olduğunu, az bir ömrü kaldığını öğrenince Perihan'ın dünyası başına yıkılır. Aldığı kötü haberi sevdiklerinden saklayarak hastalıkla savaşmaya karar verir.

Ayşem, Ferda'nın Gevher İlaç'ın yönetim kuruluna Perihan'ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda'dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan'ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin'i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.

Ahmet her yerde karış karış Aras'ı aratmaktadır. Aras'ı bulmak için Duru'nun karşısına çıkar ve onu tehdit eder. Duru, Aras'a zarar vermemesi için Ahmet'in emirlerine uymak zorunda kalırken, Efe, dostu Aras'ı korumayı başarabilecek mi?

AKREP CANLI İZLE (20.00)

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