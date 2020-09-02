Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı Bugün gerçekleşen Balık burcundaki Dolunay, birçok burcu yakından etkileyecek. Ünlü astrolog Aysun Koç, bu dolunayda en güzel etkilerin Yengeç ve Akrep'te olacağını söyledi.

Astrolog Aysun Koç, 2 Eylül'de saat 08:22'de Balık burcunun 10 derecesinde gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı. Koç'a göre Ay, Balık burcunda; hassas, alıngan, içe dönük etkiler verirken, bazen de kurban psikolojisine girilebilir.

DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜLER YAŞANABİLİR

Ay Skat sabit yıldızıyla kavuşumda. Bu yıldız etkisiyle duyarlılık ve Okült bilgilere ilgi artacaktır. Güneş ise; tam karşısında ve Zosma sabit yıldızıyla kavuşumda. Bu da; duygusal anlamda çöküntüler yaşatabilecek bir etki veriyor. Dolunay haritanın 6. evinde gerçekleşecek. Bu nedenle; sağlık ve sağlık çalışanları ile ilgili olaylar ön planda olacaktır. Özellikle teşhisi zor hastalıklarda artış olabilir. 12. ev karşılığı ile de maneviyata yönelme ihtiyacı artabilir.

GEÇMİŞTEN GELEN BAZI PROBLEMLER TEKRARLANABİLİR

Dolunay'ın Uranüs'ten aldığı net etkiyle; bazı ani ve sürprizli gelişmeler yaşanabilir. Üçüncü kişi veya maddi sebeplerle bazı evlilik ve ortaklıklar bitebilir. Oluşan büyük kare açı etkisiyle; özellikle evliliklerde kavganın artması ve sevginin bitmesi de bu olayların tetik mekanizması olacaktır. Merkür'ün düğümlere yaptığı T kare ile de iletişim ve ticarette geçmişten gelen bazı problemler tekrarlanabilir. Aldatılma, yanılma ve kararsızlıklar yaşanabilir.

EN GÜZEL ETKİ YENGEÇ VE AKREP'TE OLACAK

Dolunay anının yükselen burcu Terazi; olaylara adil yaklaşmak, orta yolu bulmaya çalışmak önem kazanıyor. Bu dolunayla yağmurlarda artış, sel ve sudan gelecek zararlar ile deniz kazalarında artış olabilir. Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar; Balık, Başak, Yengeç ve Oğlak burçları. En güzel etki alacaklar ise; Yengeç ve Akrep burçları.

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