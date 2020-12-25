Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi hangi gün?
Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekmeyi başaran Akrep dizisi 3. bölümü ile ekrana gelecek. Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi hangi gün?
11 Aralık Cuma günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizi Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi hangi gün?
AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ
Ferda'nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan'a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret'in Ferda'dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan'ı çılgına çevirir. Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve'nin aşağılanmasının acısıyla Perihan'a tuzak kurar. Duru ve Şahin'in gerçekleri öğrenmek için Ferda'ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda'nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras'ı sorgulamaya başlar. Aras ile Duru'nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru'ya Aras'la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.
AKREP OYUNCULARI
Perihan: Demet Akbağ
Ferda: Evrim Alasya
Fikret: Bekir Aksoy
Aras: Yusuf Çim
Duru: Aslı Melisa Uzun
Ayşem: Beril Pozam
Hacer: Demet Gül
İpek: Esila Umut
Şahin: Taha Baran Özbek
Merve: Müge Su Şahin
Ece: Ahsen Türkyılmaz