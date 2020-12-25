Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi hangi gün?
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Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi hangi gün?

25.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:07
Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi hangi gün?

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekmeyi başaran Akrep dizisi 3. bölümü ile ekrana gelecek. Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi hangi gün?

11 Aralık Cuma günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizi Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu nedir? Akrep dizisi hangi gün?

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferda'nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan'a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret'in Ferda'dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan'ı çılgına çevirir. Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve'nin aşağılanmasının acısıyla Perihan'a tuzak kurar. Duru ve Şahin'in gerçekleri öğrenmek için Ferda'ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda'nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras'ı sorgulamaya başlar. Aras ile Duru'nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru'ya Aras'la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.

AKREP OYUNCULARI

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz

AKREP DİZİSİ İZLE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:07:36. #1.15#
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