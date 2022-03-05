Akrep Nalan'ın vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akrep Nalan'ın vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve dün sabah hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı. Sanatçının ölüm haberinin ardından bir paylaşım yapan Nesin Vakfı, Açın'ın mal varlığını yıllar önce vakfa bağışladığını hatırlattı.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Akrep Nalan olarak tanınan Füsun Nalan Açın, dün sabah evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasan boğan sanatçının, mirasıyla ilgili de bir detay ortaya çıktı.

"GÜLER YÜZLÜ DOSTUMUZU KAYBETTİK"

67 yaşında hayata gözlerini yuman Akrep Nalan'ın adı kısa sürede Twitter'da gündem oldu ve binlerce kullanıcı taziye paylaşımları yaptı. 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Akrep Nalan'ın vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı

"MAL VARLIĞINI VAKFIMIZA BAĞIŞLADI"

Vakıf paylaşımın devamında Açın'ın mirasıyla ilgili de önemli bir detay vererek "Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazi, bu kadar mı cana yakın olur insan? Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde... Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz" dedi.

Akrep Nalan'ın vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı

Akrep Nalan'ın vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı

Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı, geride kalan köpeği uzaktan olanı biteni izlediAkrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı, geride kalan köpeği uzaktan olanı biteni izledi
Akrep Nalan'ın lakabı nereden geliyor? Öldükten sonra herkes bunu aratmaya başladıAkrep Nalan'ın lakabı nereden geliyor? Öldükten sonra herkes bunu aratmaya başladı
Usta sanatçı Akrep Nalan hayatını kaybettiUsta sanatçı Akrep Nalan hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Akrep Nalan, Aziz Nesin, Instagram, Ölüm, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title