Akrep Nalan'ın vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Akrep Nalan olarak tanınan Füsun Nalan Açın, dün sabah evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasan boğan sanatçının, mirasıyla ilgili de bir detay ortaya çıktı.

"GÜLER YÜZLÜ DOSTUMUZU KAYBETTİK"

67 yaşında hayata gözlerini yuman Akrep Nalan'ın adı kısa sürede Twitter'da gündem oldu ve binlerce kullanıcı taziye paylaşımları yaptı. 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

"MAL VARLIĞINI VAKFIMIZA BAĞIŞLADI"

Vakıf paylaşımın devamında Açın'ın mirasıyla ilgili de önemli bir detay vererek "Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazi, bu kadar mı cana yakın olur insan? Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde... Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz" dedi.