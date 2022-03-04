Akrep Nalan'a neden akrep diyorlar, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı karakterle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Nalan Duman, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Vefatı derin üzüntü yaratan Duman hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başlandı. Duman hakkında en çok merak edilenler arasında, Duman'a neden "Akrep" lakabı takıldığı da vardı. Peki, Akrep Nalan'a neden akrep diyorlar? Akrep Nalan lakabı nereden geliyor? İşte yanıtı...

AKREP NALAN'A NEDEN AKREP DİYORLAR?

Ünlü oyuncu "Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde bu konunun gündeme gelmesi nedeniyle Duman'a "Akrep" lakabı takıldı.

HAYAT BİLGİSİ'NDE YILDIZI PARLADI

Oyuncu Nalan Duman, 2 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan ve bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Fidan hoca" karakteriyle milyonların kalbine girmeyi başarmıştı. Nalan, o dönemin ardından sakin bir hayatı tercih etti.

AKREP NALAN KİMDİR?

Füsun Nalan Açın, sahne adıyla Akrep Nalan 26 Nisan 1954'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca rolüyle hafızalara kazınan ve Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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