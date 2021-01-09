Akrep Hacer kimdir? Akrep dizisinde Hacer karakterini canlandıran Demet Gül kimdir? Demet Gül kaç yaşında ve nerelidir?

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi oyuncuları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde Hacer karakterini canlandıran Demet Gül de sosyal medyada gündem oldu! Peki, Akrep dizisi Hacer kimdir? Akrep dizisinde Hacer karakterini canlandıran Demet Gül kimdir? Demet Gül kaç yaşında ve nereli?

Baş rollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisi Cuma akşamları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisi konusu kadar oyuncuları da büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde Hacer karakterini canlandıran Demet Gül de sosyal medyada ve internette büyük ilgi gördü. Peki, Akrep Hacer kimdir? Akrep dizisinde Hacer karakterini canlandıran Demet Gül kimdir? Demet Gül kaç yaşında ve nereli?

DEMET GÜL KİMDİR?

Demet Gül, 19 Nisan 1982 tarihinde Stuttgart, Baden-Württemberg, Almanya'da iki çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak doğmuştur. Asıl adı Demet Büyükkol'dur. Annesi ve babası 1960'ların sonunda göçmen olarak Almanya'ya çalışmaya gitmiştir. Almanya, Münih'de Otto Falckenberg Schule München okulunda Sahne Sanatları Performans Bölümünden mezun olmuştur. Konservatuvarda okurken tiyatrolarda oynamıştır.

2011 yılında "Almanya'ya Hoşgeldiniz" filminde oynamış ve yeteneğini göstermiştir. Almanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya devam ederken senaryo ve yapımcılık çalışmalarına da devam etmiştir. Senaryosunu ve yapımcılığını üstlendiği, aynı zamanda oynadığı ilk filmi 2014 yılında "Quintet"in dünya prömiyeri Saraybosna Film Festivali'nde yapıldı.Demet Gül, Berlin'de yaşamaktadır. 2014 yılında Ömer Faruk Sorak'ın "Sekiz Saniye" adlı filminde oynadı.Demet Gül, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide Maşuka karakterini oynadı.2016 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı, senaryosunu İbrahim Büyükak ile Zeynep Koçak'ın birlikte yazdığı "Küçük Esnaf" adlı sinema filminde İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt, Gupse Özay, Cezmi Baskın, Erdal Tosun ile birlikte rol aldı.