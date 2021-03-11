Akrep Fikret diziden ayrıldı mı? Akrep Fikret öldü mü?
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Akrep Fikret diziden ayrıldı mı? Akrep Fikret öldü mü?

11.03.2021 23:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:30
Akrep Fikret diziden ayrıldı mı? Akrep Fikret öldü mü?

Her Perşembe yayınlanan Akrep dizisinde Fikret karakteri diziden ayrıldı mı? Akrep Fikret diziden ayrıldı mı? Akrep Fikret öldü mü?

Oyuncu kadrosu, senaryosu ile dikkat çeken dizi Akrep son yayınlanan bölümü ile merak konusu oldu. Her Perşembe yayınlanan Akrep dizisinde Fikret karakteri diziden ayrıldı mı? Akrep Fikret diziden ayrıldı mı? Akrep Fikret öldü mü?

AKREP FİKRET ÖLDÜ MÜ?

Sonyayınlanan bölümünde Fikret karakteri arabanın içinde ölü bulundu. 11 Mart tarihinde yayınlanacak bölümünde diziden ayrıldığı görülüyor.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Bekir Sıtkı Aksoy,18 Mart 1969, Ankara, Türk oyuncu.

18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı.Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

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