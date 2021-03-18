Akrep 15. bölüm fragmanı izle! STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep15. bölüm izle
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Akrep 15. bölüm fragmanı izle! STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep15. bölüm izle

18.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:40
Akrep 15. bölüm fragmanı izle! STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep15. bölüm izle

Akrep 15. bölüm fragmanı izle! STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep15. bölüm izleAkrep 14. bölüm izle! Akrep dizisinin 14. bölümü ardından Akrep 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. STAR TV'de yayınlanan Akrep 15. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm özeti! Akrep yeni bölümde neler olacak? STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep14. bölüm izle

Akrep 14. bölüm full izle! Akrep 14. bölüm tamamı izle! STAR TV ekranların sevilen dizisi Akrep 14. bölüm seyret! Akrep 14. bölüm tek parça izle! Akrep 14. bölüm tamamı izle! Akrep 15. son bölüm fragmanı izle.

AKREP 14. bölüm FULL İZLE!

Akrep dizisi STAR TV ekranlarında 14. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 14. bölümün ardından şimdi de Akrep 15. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akrep15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akrep15. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep15. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz..

AKREP 15. BÖLÜM ÖZETİ

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır. Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

AKREP 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Akrep 15. bölüm 1. fragman

Akrep 15. bölüm 2. fragman

AKREP 14. BÖLÜM İZLE

Akrep 14. Bölüm izlemek için tıklayınız!

AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

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