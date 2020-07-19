Akrabasının attığı yumrukla başını asfalt zemine çarptı, hastanede öldü ADANA'da, tartıştığı akrabası Kemal C.'nin attığı yumrukla düşerek, başını asfalt zemine çarpan Uğur Yarbaş (46), tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da, tartıştığı akrabası Kemal C.'nin attığı yumrukla düşerek, başını asfalt zemine çarpan Uğur Yarbaş (46), tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Yarbaş (46), akrabası olduğu öğrenilen Kemal C. ile sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Kemal C., Yarbaş'a yumruk attı. Yarbaş, darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, kaldırımdan düşerek başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Yarbaş'ın kanlar içerisinde yerde kaldığını gören Kemal C.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yarbaş'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yarbaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Kemal C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Uğur Yarbaş'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA