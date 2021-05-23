Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | 3. Sayfa

Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hurda toplamaya çıkan yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı akrabaları tarafından başından balta ve kürekle darp edildi.

Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hurda toplamaya çıkan yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı akrabaları tarafından başından balta ve kürekle darp edildi.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla D100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah hurda toplamaya çıkan Suriye uyruklu Hüseyin E., bir süre sonra yanına balta ve kürekle gelen iki akrabası ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Hüseyin E., ismi öğrenilemeyen akrabaları tarafından başından yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin E., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Neden vurduklarını bilmiyorum"

Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen Hüseyin E., "Ben hurda toplamaya çıktım. Hurda topladığım esnada iki kişi yanıma geldi. Ellerinde balta ve kürek vardı, başıma vurdular. Daha sonra ise yaralandım ve hastaneye getirildim. Beni vuranları tanıyorum, akrabam ama neden vurduklarını bilmiyorum" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Mesut Özil Ozan Tufan Şenol Güneş Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:40:14. #1.16#

title