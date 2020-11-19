AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer kimdir? Yavuz Selim Tuncer konuşmasında ne dedi?
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AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer kimdir? Yavuz Selim Tuncer konuşmasında ne dedi?

19.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:55
AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer kimdir? Yavuz Selim Tuncer konuşmasında ne dedi?

Sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri olan AKP'li meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer Ekrem İmamoğlu'na ne dedi?

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Oturumda AK Partili İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer tarafından, İBB'nin Ümraniye Belediyesi araçlarına kestiği cezaya ilişkin başkanlık makamına cevaplanması için soru önergesi verildi.

Tuncer, Ümraniye'de yaptıkları 3 cami inşaatı ve bir cemevi ile ilgili tadilat, fuar ve sergi alanı, Ümraniye Belediyesinin önünde bulunan 350 araçlık otopark ve park yapımı işini sürdürdüklerini belirtti.

Buradan çıkan malzemeleri Ümraniye'nin Hekimbaşı bölgesinde Ümraniye Belediyesi'nin rezerv alanı olarak kullanmış oldukları depolama alanlarına döküldüğünü bildiren Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu depolama alanlarına dökmüş olduğumuz hafriyatlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'nin resmi araçlarına ve ilgili şirketin araçlarına anlamsızca cezalar yazmaktalar. Bir araca kesilen ceza 265 bin lira. İkincisi 531 bin lira. En son kesilen ceza da 796 bin lira. Sadece bir araca kesilen ceza bu. İBB'nin kamu yararına yapılan bu çalışmalara kestiği cezalar hasmane bir tavır kokuyor. Ümraniye Belediyesi'nin kamu yararına yaptığı işlerde kullanılan araçlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 4 milyon 889 bin lira ceza kesilmiştir."

Tuncer, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'le konuyu görüştüğünü ve Demir'in de duruma müdahale edeceğini bildirdiğini anlattı. Tuncer, buna karşın hala ceza kesilmeye devam edildiğini bildirerek sorunun çözümünü talep etti.

Önergenin başkanlık makamına havalesine oybirliğiyle karar verildi.

YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?

20/05/1969 tarihinde İstanbulda doğdu, Aslen Malatya Pötürgelidir. Lisans eğitimini İktisat Fakültesinde tamamladı, 2001/2009 döneminde Ak Parti Esenler İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından 20.05.2019 tarihi itibaren Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Tuncer, evli ve 3 (üç) çocuk babasıdır.

YAVUZ SELİM TUNCER MECLİS KONUŞMASINDA EKREM İMAMOĞLU'NA NE DEDİ?

AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer daha önce bir sosyal medya fenomeni tarafından montajlanan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını, İBB Meclisi'nde tartışmaya açtı. İmamoğlu'nun Tuncer'e verdiği yanıtlar ise İBB Meclisi'nde alkış aldı.

Montajın İBB tarafından yapıldığını düşünen Tuncer,2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" dedi.

Tuncer'e yanıt veren İmamoğlu ise görselin üstündeki gülücük emojisini hatırlatarak "Espri yeteneğinizi kaybettiniz herhalde" dedi.

Tuncer ayrıca "Gürpınar Kimya, Beylikdüzü'ndeki bir endüstri meslek lisesidir. Ben eminim Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir" sözlerini dile getirdi.

İmamoğlu, Tuncer'e "Oranın kütüphanesini şahsen ben yaptım" cevabını verdi. Bu olay sosyal medyada gündeme geldi.

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