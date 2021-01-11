Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerine çarşambadan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin cuma gününü işaret ettiği kar yağışı tarihini AKOM öne çekti. Tahminlere göre perşembe günü itibari ile kar yağışı bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA YARINDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65 kilogram/metrekare) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

YILIN İLK KARI PERŞEMBE DÜŞEBİLİR

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ülkenin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini duyurdu. Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek olan yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı