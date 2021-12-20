Akmerkez'den yılbaşı alışverişi için eve teslimat uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akmerkez'den yılbaşı alışverişi için eve teslimat uygulaması

Akmerkez'den yılbaşı alışverişi için eve teslimat uygulaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akmerkez, 31 Aralık'a kadar bin 500 TL ve üzeri yapılan alışveriş paketlerini Easypoint uygulaması ile Etiler, Akatlar, Ulus ve Bebek bölgesindeki adreslere ücretsiz olarak teslim edeceğini duyurdu.

Akmerkez, 31 Aralık'a kadar bin 500 TL ve üzeri yapılan alışveriş paketlerini Easypoint uygulaması ile Etiler, Akatlar, Ulus ve Bebek bölgesindeki adreslere ücretsiz olarak teslim edeceğini duyurdu.

Akmerkez, hayata geçirdiği Easypoint eve teslimat uygulamasıyla ziyaretçilerin 15-31 Aralık tarihleri arasında yaptıkları bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde ürünlerinin randevu ile Etiler, Akatlar, Ulus ve Bebek bölgesindeki belirttikleri adrese ücretsiz olarak teslim edileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili yayımlanan yazılı açıklamada, "Akmerkez misafirlerinin yapacakları bin 500 TL ve üzeri gıda, mobilya, beyaz eşya harici alışverişlerini saat 15: 00'e kadar Akmerkez Easypoint noktasına teslim ettikleri taktirde paket teslimatları aynı gün; saat 15: 00'ten sonraki alışveriş paketleri ise ertesi gün saat 14: 00'e kadar randevu sistemiyle ücretsiz olarak misafirlerin adreslerine ulaştırılacak. Misafirler, alışveriş paketlerini fiş ibrazıyla Easypoint noktasına teslim edecek. Buradan teslim alınan ürünler, müşterinin talep ettiği tarih ve saat aralığında ilgili adrese ulaştırılacak. Ayrıca tüm ürünler Easypoint noktasında teslim alındıktan sonra her türlü zarar ve kayba karşı limitler dahilinde sigortalanacak. Paket başına maksimum büyüklüğün 60*60*40 cm olarak belirlendiği uygulamaya dair detayları www.akmerkez.com.tr ve Akmerkez Easypoint noktasından öğrenebilirsiniz" denildi.


Dolar bozdururken çektikleri videoyu paylaşan Arap turistlerin görüntüleri tartışma yarattı! TL ile eğlendiler

Dolar bozdururken çektikleri videoyu paylaşan Arap turistlerin görüntüleri tartışma yarattı! TL ile eğlendiler

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title