Akmerkez'den yılbaşı alışverişi için eve teslimat uygulaması

Akmerkez, 31 Aralık'a kadar bin 500 TL ve üzeri yapılan alışveriş paketlerini Easypoint uygulaması ile Etiler, Akatlar, Ulus ve Bebek bölgesindeki adreslere ücretsiz olarak teslim edeceğini duyurdu.

Akmerkez, hayata geçirdiği Easypoint eve teslimat uygulamasıyla ziyaretçilerin 15-31 Aralık tarihleri arasında yaptıkları bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde ürünlerinin randevu ile Etiler, Akatlar, Ulus ve Bebek bölgesindeki belirttikleri adrese ücretsiz olarak teslim edileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili yayımlanan yazılı açıklamada, "Akmerkez misafirlerinin yapacakları bin 500 TL ve üzeri gıda, mobilya, beyaz eşya harici alışverişlerini saat 15: 00'e kadar Akmerkez Easypoint noktasına teslim ettikleri taktirde paket teslimatları aynı gün; saat 15: 00'ten sonraki alışveriş paketleri ise ertesi gün saat 14: 00'e kadar randevu sistemiyle ücretsiz olarak misafirlerin adreslerine ulaştırılacak. Misafirler, alışveriş paketlerini fiş ibrazıyla Easypoint noktasına teslim edecek. Buradan teslim alınan ürünler, müşterinin talep ettiği tarih ve saat aralığında ilgili adrese ulaştırılacak. Ayrıca tüm ürünler Easypoint noktasında teslim alındıktan sonra her türlü zarar ve kayba karşı limitler dahilinde sigortalanacak. Paket başına maksimum büyüklüğün 60*60*40 cm olarak belirlendiği uygulamaya dair detayları www.akmerkez.com.tr ve Akmerkez Easypoint noktasından öğrenebilirsiniz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet