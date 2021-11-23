ATV ekranlarında yayınlanacak olan Destan dizisindeki Akkız merak konusu oldu. Destan dizisinin konusu oladıkça dikkat çekti. Dizi, 9. yüz yılda Orta Asya'daki Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerdeki bir destanı konu alıyor. Peki tarihteki Akkız kimdir? Akkız hikayesi nedir? Tarihte Akkız var mı? soruları araştırılmaya başlandı. Akkız ile ilgili detayları sizler için derledik.

AKKIZ KİMDİR?

Akkız destanı, Akkız ve Batuga'nın hayatını konu alıyor. Gök Tegini Batuga, eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. Ancak Batuga'nın eli ve kolı tutmamaktadır. Bu engelleri onun büyük bir kağan olması yolunda büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Diğer yandan da Gök Kağanı Korkut Han Akkız'ı daha küçük yaşlarda yetim ve öksüz bırakmıştır. Ailesini yitiren Akkız, dağlarda dağlarda büyümüştür. Dağ kızı olarak bilinen Akkız, çok cesur ve savaşçıdır.

Han oğlu, Batuga ile dağ kızı Akkız'ın imkansız aşk hikayesi, destanlara konu olmuştur.

DESTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Destan, bu akşam saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

DESTAN'IN KONUSU NE?

Destan dizisinde seyirci, düşmana esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürüme için güçlerini birleştirirler.

DESTAN İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

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