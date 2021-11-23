Akkız kimdir? Akkız hikayesi nedir?
ATV'nin yeni dizisi Destan bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Aksiyon dolu tanıtımlarıyla dikkat çeken Destan, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Dizinin savaşçı kadını Akkız merak ediliyor. Akkız kimdir? Akkız hikayesi nedir? Tarihte Akkız var mı?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Destan dizisindeki Akkız merak konusu oldu. Destan dizisinin konusu oladıkça dikkat çekti. Dizi, 9. yüz yılda Orta Asya'daki Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerdeki bir destanı konu alıyor. Peki tarihteki Akkız kimdir? Akkız hikayesi nedir? Tarihte Akkız var mı? soruları araştırılmaya başlandı. Akkız ile ilgili detayları sizler için derledik.
Akkız destanı, Akkız ve Batuga'nın hayatını konu alıyor. Gök Tegini Batuga, eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. Ancak Batuga'nın eli ve kolı tutmamaktadır. Bu engelleri onun büyük bir kağan olması yolunda büyük bir sorun teşkil etmektedir.
Diğer yandan da Gök Kağanı Korkut Han Akkız'ı daha küçük yaşlarda yetim ve öksüz bırakmıştır. Ailesini yitiren Akkız, dağlarda dağlarda büyümüştür. Dağ kızı olarak bilinen Akkız, çok cesur ve savaşçıdır.
Han oğlu, Batuga ile dağ kızı Akkız'ın imkansız aşk hikayesi, destanlara konu olmuştur.
ATV'nin yeni dizisi Destan, bu akşam saat 20:00'da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Destan dizisinde seyirci, düşmana esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürüme için güçlerini birleştirirler.
Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!
Ebru Şahin - Destan
Edip Tepeli - Batuga
Salim Bayraktar - Alpagu Han
Deniz Barut - Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg
Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg
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