Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarına hakaret ettiği için soruşturma başlatılan Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın darp edildiği iddia edildi.

Cuma namazı çıkışı saldırıya uğradığı iddia edilen Alan'ın hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Milat yazarı Serdar Arseven'in sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, "Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet" ifadelerini kullandı.