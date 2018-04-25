Akıncılar'da Yeni Hastanenin Yapımına Başlandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yeni hastane binasının yapımına başlandı.

Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı tarafından 2018 yatırım programında olan ve 19 Şubat tarihinde ihalesi yapılan 10 yataklı ilçe entegre hastanesinin inşaatına başlandığını söyledi.

Yeni hastanenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Karagöz, "Hükümet Konağı yanına yapılan hastanemizin ilçemize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Hastane inşaatımız herhangi bir aksaklık olmaması durumunda bir yıl içerisinde tamamlanacak ve halkımızın hizmetine sunulacaktır. Hastanemiz inşaatı hayırlı olsun." diye konuştu.