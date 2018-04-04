Akıncılar'da Şehidin İsmi Okulda Yaşatılacak

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapımına başlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Alkan'ın ismi verildi.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde, geçen ay ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanan Şehit Onur Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacağını öğrendiklerini söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Onur Alkan'ın isminin doğduğu topraklarda inşaat çalışmalarına başlanan eğitim yuvasına verildiğini aktaran Şen, "12 derslikli okul, 100 kişilik yurt ve çok amaçlı atölyenin inşaatına Yeşilyazı Mahallesi Ciritbatırı mevkisinde devam edilmektedir. Yeni eğitim yuvası ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Şen, bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.