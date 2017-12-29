Akıncılar'da Öğrencilere Giysi Yardımı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bulunan tüm okullarda eğitim gören 535 öğrenciye yarıyıl hediyesi olarak kışlık bot ve kaban hediye edildi.



Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) Erol Akgül ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kaymakamı Akın Karagöz'ü makamında ziyaret ettiler. İlçe Kaymakamı Akın Karagöz ve Belediye Başkanı Hasan Şen ile birlikte daha sonra ilçede bulunan okulları gezen AKHEV yönetim kurulu üyeleri, burada öğrenim gören öğrencilerin yarıyıl hediyelerini takdim ettiler.



İlçede bulunan öğrencilere böyle bir anlamlı hediye dağıtımı yapmalarından dolayı AKHEV'e teşekkürlerini ileten İlçe Kaymakamı Karagöz,"Vakıfların asıl amacı böyle olmalı. Öncelikle hedef eğitime destek olması gerektiği kanaatindeyim. İlçemizde ilk defa böyle bir program tertip ediliyor. Çünkü ilçemizde eğitim gören 535 öğrencimize yarıyıl hediyesi olarak bot ve monttan oluşan hediye vermek istediklerini bizlere ilettiler. Bizlerde bu taleplerine olumlu baktık. Şimdi ise hediyelerini dağıtıyoruz. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.



Kaymakam Karagöz, AKHEV vakfının kısa süre öncede kırtasiye paketinden oluşan hediye paketlerinin öğrencilere dağıtımı yapıldığını kaydetti.



AKHEV Vakıf Başkanı Erol Akgül ise,"Yarıyıl tatil hediyesi olarak böyle bir anlamlı hediye dağıtımı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler hem Türkiye'nin, hem de Akıncılar'ın geleceğisiniz. Üniversiteye gitmekten kesinlikle endişeniz olmasın. Allah'ın izniyle bizler var olduğumuz müddetçe her zaman sizlerin arkasında olacağız. Eğitim bizlerin baş hedefidir. Siz değerli öğrencilerimiz olarak başarınızı gösterin. Bizlerde sizlere destek vermenin mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.



Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kazım Perçin ve AKHEV yönetim kurulu üyeleri katıldı. - SİVAS