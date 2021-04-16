Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 16. bölüm full izle! Akıncı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 16. bölüm full izle! Akıncı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 16. bölüm full izle! Akıncı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Akıncı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akıncı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı izle! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akıncı canlı izleme linki haberimizde.

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Diziseverlerin merakla beklediği Akıncı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akıncı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akıncı canlı izle, Akıncı ATV canlı izle! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akıncı canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Giray, Zeliş'i kaçırdıktan sonra öldürmek üzere kırsal bir alana gider. Son anda dayısı Seçkin ve Halis gelir. Zeliş kurtulmuştur; fakat, bu travmayı atlatamamaktadır. Annesinin mezarında intihara kalkışır. Son anda kurtarılır ve hastaneye yetiştirilir. Sevenleri bulunmasından dolayı sevinçlidir. Şimdi sıra Giray'ı yakalamaya gelir. Ekip kurduğu planla Giray'ı hastaneye çekmeyi başarır. Zeliş'i önceden hastaneden çıkartmışlardır. Ancak Zeliş, planı öğrenmiştir. Eline geçirdiği silahla herkesin şaşkın bakışları altında Giray'ı vurur.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!"

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!

AKINCI CANLI İZLE (20.00)

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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Şu an buradasınız: Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 16. bölüm full izle! Akıncı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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