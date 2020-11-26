FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil...

26.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:36
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil...

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Harun Biniş'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Harun Biniş'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Kılıç

İlgili Haberler

TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında karar açıklandı
TBMM'deki terör eylemi girişimi davasında karar açıklandı
Son dakika gündem: Akıncı Üssü davası öncesinde Sincan'da güvenlik önlemleri üst düzeyde
Son dakika gündem: Akıncı Üssü davası öncesinde Sincan'da güvenlik önlemleri üst düzeyde
Akıncı Üssü davasında mahkeme yarın kararını açıklayacak
Akıncı Üssü davasında mahkeme yarın kararını açıklayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Avrupa hayali darp ile bitti - HaberSon dakika haberleri: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasında TBMM ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan eski... - HaberKarantinadan çıkıp ekmek alırken yakalandı - HaberFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil... - HaberErzurum'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - HaberSon dakika haberleri: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davanın görülmesine... - HaberSon dakika haberi | Kameraların yakaladığı cinsel istismarcı serbest bırakıldı - HaberSon dakika haberi! Kasiyerin dikkati tırnakçının oyununu bozdu...Tırnakçılık girişimi kamerada - HaberSon dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı - HaberSon Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı - HaberlerEşi tarafından diri diri yakılan Güllü Yılmaz'ın kızının ifadesi ortaya çıktı: Annem bir anda alev topuna döndü - HaberPolis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı! Hırsızlık anı kameralara yansıdı - HaberÇok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Bülent Turan Meral Akşener Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Şevval Sam Enes Batur Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Deniz Türüç Ersun Yanal Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Kasım Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 10:38:04. #1.15#
title