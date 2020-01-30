Akıncı Üssü darbe girişimi davası

30.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:18

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı eski harekat komutanı kurmay albay Mustafa Ertürk, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasında, isnat edilen suçlamaların gerçekleri yansıtmadığını, darbe girişiminde yer almadığını iddia etti.

Ertürk, olay tarihinde hasta ziyaretinde olduğunu, kendisini arayan bir rütbelinin Beyşehir bölgesinde uçuş yaptıklarını söylediğini aktardı.

Uçuştan haberdar edilmediği için kendisini arayan subaya kızdığını dile getiren Ertürk, akşam saatlerinde helikopterlerin akıbetini öğrenmek için üsse gittiğini belirtti.

Bir süre sonra helikopterlerin Yalova'ya gittiğini öğrendiğini öne süren Ertürk, bu gelişme hakkında Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni (BHHM) aradığını ancak cevap alamadığını ifade etti.

Gelişmeler hakkında bilgi vermek için aradığı eski üs komutanı tümgeneral Haluk Şahar'ın da kedisine olağanüstü bir durum olduğunu, terör saldırısı yaşanabileceğini, üssün alarm seviyesini kırmızı yapması talimatı verdiğini kaydetti.

Daha sonra bir kez daha görüştüğü Şahar'ın darbe girişiminden bahsederek uçuşları kapatmasını emrettiğini bildiren Ertürk, "Bu görüşmeden önce ben uçuşları zaten kapatmıştım." dedi.

Darbe girişimine yönelik kimseden emir almadığını, kimseye de emir verdiğini iddia eden Ertürk, gece boyunca dönemin Konya valisi ile irtibatlı olduğunu belirtti.

Yasa dışı bir eylemde yer almadığını, dava dosyasında bunun aksini ortaya koyabilecek delillerin bulunmadığını ileri süren Ertürk, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: AA