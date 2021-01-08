Akıncı oyuncu kadrosu: Akıncı Kemal kimdir? Akıncı Erkan Bektaş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli, dizileri neler?
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Akıncı oyuncu kadrosu: Akıncı Kemal kimdir? Akıncı Erkan Bektaş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli, dizileri neler?

08.01.2021 14:28 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:32
Akıncı oyuncu kadrosu: Akıncı Kemal kimdir? Akıncı Erkan Bektaş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli, dizileri neler?

Ekranlarda yılın ilk günü başlayan Akıncı dizisi, konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni topluyor. Akıncı oyuncu kadrosunda yer alan Erkan Bektaş pek çok yapımda yer almıştır. Peki, Akıncı dizisi Kemal kimdir? Akıncı Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile beğeni toplayan Erkan Bektaş Börü'de de rol almıştı.

Akıncı dizisinin merak toplayan oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri Erkan Bektaş'tır. Erkan Bektaş, Akıncı'da Kemal karakterini canlandırıyor. Akıncı Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında? Erkan Bektaş dizileri ve filmleri neler?

AKINCI KEMAL KİMDİR?

Akıncı dizisinde Kemal karakterini canlandıran isim Erkan Bektaş'tır.

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

Erkan Bektaş 1972 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo ve Stüdyo Oyuncuları'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kuran Bektaş, pek çok televizyon dizisinde boy gösterdi.

ERKAN BEKTAŞ FİLMOFRAFİSİ

-Börü

-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi) 2015 - Ateş

-Sağ Salim 2: Sil Baştan 2014 - Sacit

-Umutsuz Ev Kadınları - 2013 - Yavuz

-Yırtık Uçurtma, Hava Nasıl Oralarda, - 2013 - Video klip oyuncusu

-Muhteşem Yüzyıl - Kalender Çelebi (konuk oyuncu)

-Leyla İle Mecnun - 27. Bölüm - 2011 - Uzay Gemisi Kaptanı

-Geriye Kalan - 2011 - Cezmi

-Aşk ve Ceza - 2010 - Yavuz Moran

-Bahar Dalları - 2009 - Serdar

-Kül ve Ateş - 2009 - Cemal

-Başka Semtin Çocukları - 2008 - Haydar

-Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008 - Sabri

-Karayılan - 2007 - Şahin Bey

-Fay Grim

-Esir Kalpler

-Nizam

-Ihlamurlar Altında

-Acı Kin

-Büyük Umutlar

-Bedel

-Bornova Bornova

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Ercü Turan

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan

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