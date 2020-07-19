Akıncı İHA'ya, mühimmat yükleme rampası üretiyorlar
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Akıncı İHA'ya, mühimmat yükleme rampası üretiyorlar

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir firma, savunma sanayisinde kullanılan yerli ve milli insansız hava aracı Akıncı'nın mühimmat yükleme rampalarını üretiyor.

Akıncı İHA'ya, mühimmat yükleme rampası üretiyorlar
19.07.2020 10:04 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:08

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir firma, savunma sanayisinde kullanılan yerli ve milli insansız hava aracı Akıncı'nın mühimmat yükleme rampalarını üretiyor. Yerli ve milli olan projede yer aldıkları için gururlu olduklarını söyleyen firma sahibi Ali Osman Gür, "Bütün bilgi ve birikimimizi ülkemizin savunma sanayisinde kullanmak istedik. Amacımız milletimize hayırlı işler yapmak" dedi.

Darıca Piri Reis Mahallesi'nde 10 yıldır otomotiv ve savunma sanayi sektörüne yedek parça üretimi yapan bir firma, savunma sanayine ağırlık vermek için çalışmalara başladı. Üretim bandında değişiklik yapıldıktan sonra firma, tamamen yerli ve milli üretim olan insansız hava aracına mühimmat yükleme rampaları üretmeye başladı. Akıncı'ya monte edilen rampalar sayesinde mühimmatlar takılıyor. 3 aydır Akıncı'ya mühimmat yükleme rampası ve yedek parça ürettiklerini söyleyen firma sahibi Ali Osman Gür, böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK İSTEDİK' Savunma sanayisine ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Ali Osman Gür, "Yaklaşık 10 yıldır savunma ve otomotiv sanayisi üzerine çalışmalar yapmaktayız. Son 3 yıldır da savunma sanayisine ağırlık vermeye başladık. Çünkü yerli ve milli adı altında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de çok ciddi çalışmalar var. İHA'lar olsun, SİHA'lar olsun, denizaltı projeleri, tüfeklerimiz, silahlarımız gibi yerli ve milli ürünlerimiz var. Biz de bütün bilgi ve birikimimizi savunma sanayimizde kullanmak istedik ve kullanmaya da başladık. Bu anlamda ciddi yatırımlar yaptık, bütün makine teçhizatımızı savunma sanayisine uyumlu bir şekilde dizayn ettik. Hükümetimizin bu alanda çok ciddi çalışmalar yaptığı bu dönemde bizler de elimizi taşın altına koymak istedik" dedi.'BU PROJENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ'Akıncı İHA projesinde yer almak için 3 yıl boyunca çalıştıklarını belirten Gür, şöyle konuştu:  "Dünyada 3 ülke tarafından üretilen mühimmatlı insansız hava araçlarımız var. Bizler de bu anlamda hizmet vermekten onurluyuz, gururluyuz. Şu anda üretim tesisimizde Akıncı'ya mühimmat yükleme ekipmanlarını yapıyoruz. Bunlar çok ciddi projeler, 3- 4 yıllık bir çalışmanın ardından başladık bu işe. Özellikle kompozit malzemeler ve nano teknolojilere ağırlık verdik. Şu anda da savunma sanayisine hizmet veriyoruz. Bu projenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz."'TEK AMACIMIZ MİLLETİMİZE HAYIRLI İŞLER YAPMAK'Yerli ve milli bir projede olmalarının kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyleyen Gür, sözlerine şöyle devam etti:   "Akıncı tamamen yerli ve milli firmalarla çalışıyor. İHA'ların üzerinde kullanılan bütün parçalar tamamen yerli ve milli firmalar tarafından yapılıyor ve biz de bu firmalardan bir tanesiyiz. Bu anlamda da İHA'ların yapımında bizim emeğimizin olması da bizim için bir onur. Bu anlamda dünyada 3 ülke tarafından yapılan insansız hava araçlarından bir tanesi şu anda Türkiye'de. Biz de bu projede bulunduğumuz için mutluyuz ve onurluyuz. Hedefimiz tamamen yerli ve milli çalışmalar adı altında ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu işler yapmak. Tamamen tek gayemiz bu."

Kaynak: DHA

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