Akıncı 'İHA' için ülkeler sıraya girdi AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, son yıllardaki atılımları ve özellikle insansız hava araçları konusundaki çalışmalarıyla ciddi anlamda dikkat çeken Türkiye'nin dünyada gökyüzünün yeni hakimi olmaya aday olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, son yıllardaki atılımları ve özellikle insansız hava araçları konusundaki çalışmalarıyla ciddi anlamda dikkat çeken Türkiye'nin dünyada gökyüzünün yeni hakimi olmaya aday olduğunu söyledi. Libya'da darbeci Hafter'i Türk SİHA ve İHA'ların yerle bir ettiğini belirten Özen, test uçuşunu büyük bir başarı ile tamamlayan Akıncı İHA için şimdiden sipariş geldiğini söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, savunma sanayii çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Daha önce savunma sanayiinde dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye'nin artık bu alanda ihracatçı ülke konuma geldiğini ifade eden Özen, "Türkiye özellikle insansız hava araçları (İHA) dünyada söz sahibi 3-4 ülke arasına girmiştir. Bununla ne kadar gurur duysak azdır" dedi. Tank, zırhlı personel taşıyıcı, roket ve benzeri alanlarda da yerli üretime geçildiğini anımsatan Özen, artık özellikle terörle mücadelede uçaklardan yerli üretim bombaların, kullanıldığını, zorlu arazilerdeki Türk askerlerinin yerli helikopterler tarafından alındığını kaydetti.

"Libya'da savaşın kaderini Türkiye'ye değiştirdi"

Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil, dünyanın her yerinde barışın yanında olduğunu ifade eden Milletvekili Refik Özen, "Türkiye içinde yaşadığımız için belki çok farkında değiliz ama gerçekten çok büyük ve ilgiyle takip edilen bir ülke" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de de önemli işler başardığını, Katar'a yönelik ambargoyu başarıyla bertaraf ettiğini anlatan Özen, "Libya'da meşru hükümete yönelik Hafter güçleri tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi, Türkiye'nin askeri danışmanlığı sayesinde durduruldu. Libya'da darbeci Hafter'i Türk SİHA ve İHA'ları yerle bir etti. Hafter'in ele geçirdiği uluslararası havalimanı Türkiye tarafından gönderilen SİHa ve İHA'ların etkili taarruz gücü sayesinde tekrar geri alındı. Artık dünyada Türkiye'ye rağmen hesaplar yapılamıyor. Terör örgütleri ve darbeciler Türkiye'nin büyüklüğü altında eziliyor" ifadelerini kullandı.

Düşmana korku dosta güven veren Türkiye

Test uçuşları başarıyla geçen Akıncı İHA'nın tüm dünyada ciddi yankı uyandırdığını aktaran Milletvekili Özen, "40 bin metre yükseklikte, 24 saat havada kalma süresi ile bu alanda en gelişmiş İHA'lardan biri olan Akıncı, ülke savunmamıza güç katacak. 1,5 ton bomba taşıma kapasiteli iha, savaş uçaklarının yükünü de hafifletecek" diye konuştu. Savunma sanayii için bundan sonraki hedefin insansız savaş uçağı olduğunu vurgulayan Özen, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Düşmana korku, dosta güven veren Türkiye, her geçen gün büyüyor ve kendi kendine yeter hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Özen, Akıncı İHA için şimdiden siparişlerin gelmeye başladığını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA