Akıncı final mi yapacak, bitecek mi? Akıncı dizisi neden final yapıyor? Akıncı ne zaman bitecek?
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Akıncı final mi yapacak, bitecek mi? Akıncı dizisi neden final yapıyor? Akıncı ne zaman bitecek?

Akıncı final mi yapacak, bitecek mi? Akıncı dizisi neden final yapıyor? Akıncı ne zaman bitecek?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı final mi yapıyor merak edildi. Geçtiğimiz haftalarda diziye yeni isimler katılmıştı ve diziden bazı oyuncular çıkmıştı. Bunun ardından Akıncı final mi yapacak, final mi yapıyor? Akıncı ne zaman bitecek? Akıncı ekranlara veda mı ediyor? Akıncı 2. sezon gelecek mi? Detaylar haberimizde.

ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor

Yaz aylarına girerken bir çok dizi final kararı alarak ekrana veda etmeye başladı. Bu kervana ATV'nin NTC imzalı sevilen dizisi Akıncı da katıldı. Ekranlara hızlı giriş yapan dizi, 4 bölüm sonra yayın hayatını sonlandıracak. Peki, Akıncı ne zaman bitiyor? Akıncı final bölümü tarihi belli oldu mu?

AKINCI BİTİYOR MU? FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Akıncı dizisi final yapan diziler kervanına katıldı.

Son bölümlerinde bir çok oyuncunun veda etmesiyle de gündeme gelen Akıncı dizisinin final bölümü belli oldu. 16. bölümü ile ekranlara gelecek olan Akıncı dizisi 20. bölümde ekranlara veda edecek.

Akıncı final mi yapacak, bitecek mi? Akıncı dizisi neden final yapıyor? Akıncı ne zaman bitecek?

AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür.

Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin, Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir. Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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