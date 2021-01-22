Akıncı "Filiz " kimdir? Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kimdir?
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Akıncı "Filiz " kimdir? Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kimdir?

22.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:57
Akıncı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki başarılı oyunculuğu ve sevimli tavırları ile dikkat çeken Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kimdir? Akıncı "Filiz " kimdir?

Akıncı dizisinde canlandırdığı Filiz karakteri ile beğenilen Türk oyuncu Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kimdir? Akıncı "Filiz " kimdir?

AKINCI FİLİZ KİMDİR? AYÇA ERTURAN KİMDİR?

Ayça Erturan, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu Türk oyuncu. Ayça Erturan, ilk, orta ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Annesi ev hanımı, babası ise bankacıdır. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Hâlen Beşiktaş Kültür Merkezi Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.

AYÇA ERTURAN DİZİLERİ

Avrupa Yakası,

Bir Demet Tiyatro,

Çok Güzel Hareketler Bunlar,

Yağmurdan Kaçarken,

Evli ve Öfkeli,

Kadın,

Akıncı

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