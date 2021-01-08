Akıncı dizisi Nergis kimdir? Akıncı dizisi Büşra Develi kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Büşra Develi hayatı ve biyografisi nedi
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Akıncı dizisi Nergis kimdir? Akıncı dizisi Büşra Develi kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Büşra Develi hayatı ve biyografisi nedi

08.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:38
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Akıncı dizisi Büşra Develi kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Büşra Develi hayatı ve biyografisi nedi

Akıncı dizisi Nergis kimdir? Akıncı dizisi Büşra Develi kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Büşra Develi hayatı ve biyografisi nedir?

Akıncı dizisi Nergis kimdir? Akıncı dizisi Büşra Develi kimdir? Kaç yaşındadır?Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Büşra Develi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AKINCI BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 yılında İzmit'te dünyaya geldi. İlköğretimden sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan genç oyuncu üniversite eğitimine kadar Antalya'da yaşadı.

Hayali olan oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde okumaya başladı. Yoğun teklifler alması sonrasında okulunu dondurmak zorunda kalan güzel oyuncu dizi temposuna devam ediyor.

İlk olarak 2015 yılında yayınlanan başrollerini Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz'in paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde tanınan güzel oyuncu aynı yıl İlyas Yalçıntaş'ın 'İncir' şarkısının klibinde de oynadı. 2017 Azra Kohen'in kitabından uyarlanan Ay Yapım dizisi 'Fi'de de yer alan Büşra Develi, popülerliğini arttırmıştır.

2018 yılında başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı 'Hadi Be Oğlum' filminin kadrosunda da yer alan Büşra Develi başarılı yapımlarda yer almaya devam ediyor.

Akıncı dizisi Nergis kimdir? Akıncı dizisi Büşra Develi kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Büşra Develi hayatı ve biyografisi nedi

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Eleni) (TV Dizisi)

2018 - Hadi Be Oğlum (Leyla) (Sinema Filmi)

2017 - Arada (Lara) (Sinema Filmi)

2017 - Fi (Bilge Görgün) (TV Dizisi)

2017 - Ayla: The Daughter of War (Nimet (1950)) (Sinema Filmi)

2016 - Tatlı İntikam (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Selin)

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