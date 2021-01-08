Akıncı dizisi Cevdet kimdir? Akıncı "Yıldıray Şahinler" kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Yıldıray Şahinler hayatı ve biyografisi?

Akıncı dizisi Cevdet kimdir? Akıncı "Yıldıray Şahinler" kimdir?Kaç yaşındadır?Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Yıldıray Şahinler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AKINCI DİZİSİ CEVDET'İ YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

Yıldıray Şahinler, (d. 7 Şubat 1968 İstanbul), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar, yönetmen.

1986 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi ve uzun yıllar görev yaptı. Pek çok tiyatro oyunda rol aldı. Tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer almıştır. 2014 sonbaharında Kanal D'de başlayan Hayat Yolunda dizisinde Tayfun Kuzu karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde adlı dizide Hasan Alyanak karakterini canlandırdı. Şu sıralar ise Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Mehmet karakterine hayat vermektedir/

ÖDÜLLER

Afife Tiyatro Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Salı Ziyaretleri

Sadri Alışık Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Salı Ziyaretleri

ROL ALDIĞI OYUNLAR

İhtiyar Balıkçı ve Deniz - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2014

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Alevli Günler : Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2010

Gagarin Sokağı : Gregory Burke - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2009

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Tozlu Çizmeler : İsmet Küntay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Can Tarlası : Kemal Kocatürk - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2006

Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Belden Aşağı Vurmak : Richard Dresser - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Salı Ziyaretleri : Jeff Baron - Tiyatrokare - 2003

Gılgameş : Zeyenp Avcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Midasın Kulakları : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Opla Zonun Dramı : Berkun Oya - Tiyatro Krek - 2001

Suç Ve Ceza : Fyodor Mihayloviç Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Kuyruklu Yıldız Altında : Hüseyin Rahmi Gürpınat - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997

Askerliğim \ "Biloxi Blues" : "Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Çıkmaz Sokak Çocukları : Lyle Kessler - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991

İlk Gençliğim : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991

Theope - Çoşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

Kırmızı Pabuçlar : Hans Christian Andersen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988

YÖNETTİĞİ BAZI TİYATRO OYUNLAR

İhtiyar Balıkçı ve Deniz - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2014

Bezirgan: Moliere - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2012

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Alevli Günler : Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2010

Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

FİLMOGRAFİSİ

Gemide

Laleli'de Bir Azize

Anne Babamla Evlensene

Ti Show

Yerim Seni

Oğlum Adam Olacak

Gülşen Abi

Hastane

Son Söz Sevginin

Ayaşlı ve Kiracıları

Elveda Rumeli

Avrupa Yakası

İntikam

Kayıp

Ulan İstanbul (Konuk Oyuncu)Snatch Vedat

Hayat Yolunda (Tayfun Kuzu)

İçerde (Hasan Alyanak) - 2016-2017

Ufak Tefek Cinayetler (Mehmet) - 2017-2018

7. Koğuştaki Mucize - 2019

Ferhat ile Şirin - 2019

Akıncı (Cevdet) - 2021