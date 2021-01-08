Akıncı dizisi Cevdet kimdir? Akıncı "Yıldıray Şahinler" kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Yıldıray Şahinler hayatı ve biyografisi?
Akıncı dizisi Cevdet kimdir? Akıncı "Yıldıray Şahinler" kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Yıldıray Şahinler hayatı ve biyografisi nedir?
Akıncı dizisi Cevdet kimdir? Akıncı "Yıldıray Şahinler" kimdir?Kaç yaşındadır?Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Yıldıray Şahinler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
AKINCI DİZİSİ CEVDET'İ YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?
Yıldıray Şahinler, (d. 7 Şubat 1968 İstanbul), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar, yönetmen.
1986 yılında henüz 18 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi ve uzun yıllar görev yaptı. Pek çok tiyatro oyunda rol aldı. Tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer almıştır. 2014 sonbaharında Kanal D'de başlayan Hayat Yolunda dizisinde Tayfun Kuzu karakterini canlandırmıştır. Son olarak İçerde adlı dizide Hasan Alyanak karakterini canlandırdı. Şu sıralar ise Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Mehmet karakterine hayat vermektedir/
ÖDÜLLER
Afife Tiyatro Ödülleri, 2004, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Salı Ziyaretleri
Sadri Alışık Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Salı Ziyaretleri
ROL ALDIĞI OYUNLAR
İhtiyar Balıkçı ve Deniz - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2014
Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Alevli Günler : Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2010
Gagarin Sokağı : Gregory Burke - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2009
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Tozlu Çizmeler : İsmet Küntay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Can Tarlası : Kemal Kocatürk - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2006
Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
Belden Aşağı Vurmak : Richard Dresser - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Salı Ziyaretleri : Jeff Baron - Tiyatrokare - 2003
Gılgameş : Zeyenp Avcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Midasın Kulakları : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Opla Zonun Dramı : Berkun Oya - Tiyatro Krek - 2001
Suç Ve Ceza : Fyodor Mihayloviç Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Kuyruklu Yıldız Altında : Hüseyin Rahmi Gürpınat - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997
Askerliğim \ "Biloxi Blues" : "Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
Çıkmaz Sokak Çocukları : Lyle Kessler - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
İlk Gençliğim : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
Theope - Çoşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990
Kırmızı Pabuçlar : Hans Christian Andersen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990
Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
YÖNETTİĞİ BAZI TİYATRO OYUNLAR
İhtiyar Balıkçı ve Deniz - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2014
Bezirgan: Moliere - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2012
Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Alevli Günler : Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2010
Barut Fıçısı : Dejan Dukovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
FİLMOGRAFİSİ
Gemide
Laleli'de Bir Azize
Anne Babamla Evlensene
Ti Show
Yerim Seni
Oğlum Adam Olacak
Gülşen Abi
Hastane
Son Söz Sevginin
Ayaşlı ve Kiracıları
Elveda Rumeli
Avrupa Yakası
İntikam
Kayıp
Ulan İstanbul (Konuk Oyuncu)Snatch Vedat
Hayat Yolunda (Tayfun Kuzu)
İçerde (Hasan Alyanak) - 2016-2017
Ufak Tefek Cinayetler (Mehmet) - 2017-2018
7. Koğuştaki Mucize - 2019
Ferhat ile Şirin - 2019
Akıncı (Cevdet) - 2021