Akıncı dizisi Beste kimdir? Akıncı Müge Boz kimdir, kaç yaşında? Müge Boz boyu ve kilosu!

Ekranlarda yılın ilk günü başlayan Akıncı dizisi, konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni topluyor. Akıncı oyuncu kadrosunda yer alan Müge Boz pek çok yapımda yer almıştır. Peki, Akıncı dizisi Beste kimdir? Akıncı Müge Boz kimdir, kaç yaşında? Müge Boz boyu ve kilosu!

Akıncı dizisinin merak toplayan oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri Müge Boz'dur. Müge Boz, Akıncı'da Beste karakterini canlandırıyor. Akıncı Müge Boz kimdir, kaç yaşında? Müge Boz boyu ve kilosu!

AKINCI DİZİSİ BESTE KİMDİR?

Akıncı dizisinde Beste karakterini canlandıran isim Müge Boz'dur.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz13 Nisan 1984 doğumlu, Türk oyuncu ve manken. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.

2009'da Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Autologic Çamaşır Makinesi, Maximum Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında rol almıştır. Ayrıca modellik de yapmaktadır. Zen Pırlanta'nın 2010 kampanyasının yüzüdür. Loft ve T-box çekimlerinde de yer almıştır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almıştır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.

MÜGE BOZ DİZİLERİ FİLMLERİ

2008Melekler KorusunÇiğdem

2011Toprağın ÇocuklarıKarika

2011ŞüpheMeltem Kutlu

2011Karakol-Herkes Adalet İsterAda

2012Leyla ile Mecnun Şirin (Adını değiştirerek daha sonra Leyla adını kullanmıştır)

2012Bir Hikayem VarYağmur

2012KaraoglanBayır Gülü

Gütbette Aşk Bir Yastıkta

2012 Leyla ile Mecnun

2013Yalan DünyaOya

2013Aşk Emek İsterLeyla

2014-2015Arka SokaklarEce Dündar

2017Muhteşem Yüzyıl: KösemTelli Humaşah Sultan

2017Kayıtdışıİdil

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Ercü Turan

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan