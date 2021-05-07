Akıncı canlı izle! ATV Akıncı canlı yeni bölüm izle! 7 Mayıs Akıncı full HD canlı izle!
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ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 19. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 19. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 19. yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı yayın izle! Akıncı 19. bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19. yeni bölüm canlı izle! Akıncı 19. bölümde neler olacak? Akıncı 18. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…
AKINCI ATV CANLI!
AKINCI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?"
Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.
Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.
AKINCI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
AKINCI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
'Bizi yok etmek istiyorlar!''
Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.
AKINCI SON BÖLÜM İZLE!
AKINCI OYUNCU KADROSU
- Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı
- Büşra Develi - Nergis
- Yıldıray Şahinler - Cevdet
- Tolga Tekin - Orhan
- Erkan Bektaş - Kemal
- Didem İnselel - Aylin
- Sermet Yeşil - Köksal
- Müge Boz - Beste
- Berrin Arısoy - Meryem
- Berrak Hacer Kuş - Hacer
- Ayça Erturan - Filiz
- Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
- Atakan Hoşgören - Murat
- Serhan Onat - Yağız
- Savaş Alp Başar - Taner
- Deren Talu - Didem
- Ercü Turan - Lucas
- Bilgi Aydoğmuş - Yeliz
- Selin Çuhadaroğlu - Beyza
- Öykü Su Okur - Duygu
- Kubilay Yılmaz
- Yunus Destebaşı