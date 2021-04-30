Akıncı canlı izle! ATV Akıncı canlı yeni bölüm izle! 30 Nisan Akıncı full HD canlı izle!

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ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 18. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 18. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 18. yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı yayın izle! Akıncı 18. Bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 18. yeni bölüm canlı izle! Akıncı 18. Bölümde neler olacak? Akıncı 17. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

AKINCI ATV CANLI!

AKINCI 18.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?"

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'u bekleyen büyük tehlike

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

AKINCI ATV CANLI İZLE!

AKINCI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!