Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı yayın izle! Akıncı 11. Bölüm canlı izle!
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ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 11. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 11. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 11. yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı yayın izle! Akıncı 11. Bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…
AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Hedef senindir aslan!"
Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.
AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fatih için beklenmedik karar
Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.
AKINCI OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş - Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
Savaş Alp Başar - Taner
Deren Talu - Didem
Ercü Turan - Lucas
Bilgi Aydoğmuş - Yeliz
Selin Çuhadaroğlu - Beyza
Öykü Su Okur - Duygu
Kubilay Yılmaz
Yunus Destebaşı