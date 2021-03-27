Akıncı Aylin öldü mü? Didem Uğur İnselel neden diziden ayrıldı? Akıncı Aylin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Akıncı dizisinde bugün birçok karakter diziden ayrıldı. Diziden ayrılan karakterlerden birisi de Aylin oldu. Peki Aylin neden öldü? Diziden mi ayrılacak? Didem Uğur İnselel diziden mi ayrılıyor? Akıncı Aylin kimdir? Didem Uğur İnselel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Akıncı'nın son bölümünde Aylin öldürülmüştü. Bunun ardından Aylin diziden mi çıkıyor, neden diziden ayrılıyor merak edildi. Aylin öldü mü, Aylin diziden mi çıktı? Resmi açıklama yapıldı mı?

AKINCI AYLİN ÖLDÜ MÜ?

Akıncı'nın 13. bölümünde Aylin ve Didem diziye yeni katılan kötü karakter tarafından öldürüldü. Diziden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

AKINCI AYLİN KİMDİR?

Aylin karakterini canlandıran oyuncu Didem Uğur İnselel'dir.

DİDEM UĞUR İNSELEL KİMDİR?

Uğur Didem İnselel, (d. 13 Temmuz 1976, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucudur.

Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri (2007) dizisinde "Gönül Kara" adlı karakteri canlandırmıştır. Dizide, insanlara yardım etmesi ama yanlış anlaşılması sonucunda sürekli okulunu değiştiren bir öğretmeni canlandırmaktadır. İzmir-Urla'da öğretmenlik yapmaya başladığı okulda, öğrencisi Efe (Dağhan Külegeç) ve Efe'nin abisi Metin (Ferit Aktuğ) Gönül'e aşık olur.

1999 yılında Melodi programında sunuculuk yaptı. Camdan Papuçlar (atv), 29-30 (Show TV), Sahte Prenses (Show TV) dizilerinde, reklam filmlerinde ve kısa filmde oynamıştır.

Ayrıca Kanal D'de Fatih Portakal ile birlikte Ne yapmalı? adlı programı sunmuştur. Bundan sonra tiyatro hayatına devam edeceğini bildirdi. TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev adlı dizide "İnci" karakterini canlandırdı.

Güneşi Beklerken adlı dizide de kendini ekranlarda gösterdi ve iki sezondur "O Hayat Benim" adlı dizide rol almaktadır.