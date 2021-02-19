Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Akıncı 8. bölüm izle full izle!
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Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Akıncı 8. bölüm izle full izle!

19.02.2021 22:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:11
Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Akıncı 8. bölüm izle full izle!

Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Akıncı dizisinin 8. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV 'de yayınlanan Akıncı 9. bölüm fragmanı izle! Akıncı son bölüm özeti! Akıncı yeni bölümde neler olacak? ATV Akıncı 8. bölüm izle full izle!

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AKINCI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 8. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 8. bölümün ardından şimdi de Akıncı 9. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akıncı 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncı tuzağa düşer!

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

AKINCI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akıncı bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. ATV Akıncı canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Akınc

ıBüşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

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