Akıncı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Ocak Cuma Akıncı yeni bölümde neler olacak?

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AKINCI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 2. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 3. bölümün ardından şimdi de Akıncı 4. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akıncı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akıncı 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Akıncı 4. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

AKINCI 3. BÖLÜM FRAGMANI

AKINCI 2. BÖLÜM ÖZETİ - (8 Ocak Cuma)

Türkiye'nin ilk bilimkurgu dizisi olma unvanını taşıyan ATV'nin yeni dizisi Akıncı bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Akıncı 2. bölümü izleyiciden yine tam not almayı başardı. Akıncı, heyecan dolu yeni bölümde gemide rehin alınan masum vatandaşları kurtararak büyük heyecan yarattı! Gemideki korsanları bir bir haklayan Akıncı, Şehir hatları vapurundaki herkesi kurtarıyor. Ancak Akıncı'nın burada kendisini bekleyen tuzaktan haberi yoktur! Akıncı 2. bölümü ATV ekranlarında an itibariyle sona erdi. Diziseverler şimdi Akıncı 2. bölüm izle, Akıncı 8 Ocak yeni bölüm izle seçeneklerini araştırıyorlar. Akıncı 2. bölüm detayları haberimizin devamında sizlerle…

Köksal ve adamları, Şehir Hatları Vapurunda onlarca yolcuyu rehin alıyorlar! Cevdet'in verdiği emir neticesinde harekete geçen saldırganlar yolcuları rehin tutarken Akıncı da olaydan haberdar olur ve görevinin gereği olarak yolcuları kurtarmaya gider. Ancak Akıncı kendisini burada bekleyen tuzaktan bi haberdir. Lukas'a karşı güçlenmek isteyen Cevdet, Akıncı'yı öldürmek istese de bunu başarabilecek midir?

Gazeteci Nergis ise bir tanıtım gecesine katılır. Ama o arada Akıncı'nın da dahil olacağı bu rehine olayını öğrenince hızlıca oradan ayrılır. Polisi de geçip vapura giren Nergis, Akıncı ile bir kez daha karşı karşıya gelecektir. Kemal ise hem eylemi sonlandırmak hem de Akıncı'yı yakalamak ister!