Akıncı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 11. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, 12. Bölümü fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. Akıncı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı 11. Bölümde neler oldu? Akıncı oyuncu kadrosu!

ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 1. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, 12. Bölümü fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. Akıncı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı 11. Bölümde neler oldu? Akıncı oyuncu kadrosu! Akıncı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?İşte detaylar haberimizde…

AKINCI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı 11. Bölümü ile ekranlara geldi. Peki, 11. Bölümde neler oldu. Haberimizden takip edebilirsiniz. Akıncı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. Akıncı 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

AKINCI 11. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hedef senindir aslan!"

Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatih için beklenmedik karar

Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

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AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!