Akın Öngör, Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akın Öngör, Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu olacak

11.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Akın Öngör, Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu olacak

Boyner ve Can Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirilen online okur – yazar buluşmalarında bu hafta, bankacılık sektöründen Y. Akın Öngör ve ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile gerçekleşecek.

Boyner ve Can Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirilen online okur – yazar buluşmalarında bu hafta, bankacılık sektöründen Y. Akın Öngör ve ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile gerçekleşecek.

Boyner ve Can Yayınları iş birliğinde gerçekleştirilen online okur- yazar buluşmaları devam ediyor. Bu hafta söyleşide, Akademisyen, Ekonomist & Yazar Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu bankacılık sektöründe çalışırken genel müdürlüğü bırakıp Atlantik ve Pasifik okyanuslarını yelkenle geçen Y. Akın Öngör olacak.

14 Mart Pazar günü saat 18: 00'de Boyner'in Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak söyleşide, Akın Öngör'ün "Güç'ten Sonra Devam" kitabı ve hikayesi konuşulacak.

"HAYAT GÜÇTEN İBARET DEĞİL"

"Kitap, kariyerinin zirvesinde görevinden ayrılma kararını ve profesyonel yaşamın dışındaki Akın'ı anlatıyor" diyen Öngör, "Kitapta hayatın güçten ve bu gücün kullanımından ibaret olmadığını, insanın kendisine ve çevresine zaman ayırması gerektiğini anlattım. Projelerimi, meşgalelerimi, zevklerimi, büyük bir içtenlikle gözler önüne serdim" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akın Öngör, Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:26:30. #1.14#
title