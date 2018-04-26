Akın Atalay Cezaevinden Çıktı

Akın Atalay Cezaevinden Çıktı

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / İSTANBUL DHACumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ İSTANBUL DHA

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı. Cezaevi çıkışında Atalay'ı ailesi, yakınları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

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