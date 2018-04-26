Akın Atalay Cezaevinden Çıktı
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / İSTANBUL DHACumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı.
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ İSTANBUL DHA
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı. Cezaevi çıkışında Atalay'ı ailesi, yakınları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.