Akın Akınözü nasıl keşfedildi? İlk kez açıkladı...
Hercai dizisinden sonra Kaderimin Oyunu dizisiyle sevenlerin karşısına çıkan Akın Akınözü Hürriyet'e konuştu. Attığı her adım, paylaştığı her fotoğraf sosyal medyada gündem olan oyuncu, nasıl keşfedildiği hakkında ilk kez konuştu.
Akın Akınözü, " Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'a geldim. İpek Bilgin'le çok eskiden tanışırız. Craft Atölye'de bir süre eğitim aldım. O sırada atölyenin bizi yönlendirdiği bir deneme çekiminde bir menajerin ilgisini çektim ve onunla çalışmaya başladık. Katıldığım sayısız deneme çekiminden sonra bir gün 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' denemesine çağrıldım. Zeynep (Günay Tan) Hoca deneme çekimine geldi ve odada, ben daha oradayken 'Tamam' dedi. O anki heyecanımı unutamam. Hatta üstümü başımı çekimin yapıldığı odada unutup ayaklarım yerden kesilmiş bir şekilde çıkıp gitmişim. Bu şekilde başlayan kariyerim şimdi ' Kaderimin Oyunu' dizisiyle devam ediyor."