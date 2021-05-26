Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması

'Hercai' dizisiyle Türkiye'nin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere birçok ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü, yeni proje hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...