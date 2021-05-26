Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması
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Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması

Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Hercai' dizisiyle Türkiye'nin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere birçok ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü, yeni proje hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Akın Akınözü, çekimleri Mardin'de gerçekleşen 'Hercai' dizisinin final yapmasından sonra İstanbul'a döndü.

Oyuncu, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Cihangir'de görüntülendi.

Çift, köpeklerini Cihangir sokaklarında gezdirdi.

Spor kıyafetler giyen ikili, gazetecilere poz verdi.

Pestemalciyan maske takarken, oyuncunun maskesiz olması dikkat çekti.

Gelen projeleri değerlendirdiğini söyleyen Akınözü, "Dizi final yaptı. Şimdi biraz kendime zaman ayırmak istiyorum. Elbette gelen senaryoları değerlendireceğim ama şimdi tatil zamanı...Kız arkadaşıma zaman ayıracağım" dedi.

Oyuncu, 'Hercai' dizisindeki partneri Ebru Şahin'le proje bittikten sonra Instagram'dan takipleşmeyi bırakmıştı.

Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması
Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması
Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması
Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması
Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması
Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması
Akın Akınözü'nden yeni proje açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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