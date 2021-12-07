AKIMA KAPILAN İNŞAAT İŞÇİSİ AĞIR YARALANDI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Bursa'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Tayyar Biçer (51), ağır yaralandı.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde fabrika inşaatında çalışan Tayyar Biçer, elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, Tayyar Biçer'i ambulans gelene kadar 'vücudundaki elektriği alsın' diye toprağa gömdü. Gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Biçer, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Biçer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.