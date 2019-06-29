Akıllı Telefonlar Bu Kadar İyiyken Bataryaları Hâlâ Neden Kötü?

Akıllı Telefonların En Büyük Problemi Hala Bataryaları



Akıllardaki en büyük soru? Akıllı Telefonlar Bu Kadar İyiyken Bataryaları Hala Neden Kötü?

Bunda akıllı telefon var ve büyük bir çoğunluğu da pahalı ve bir o kadar da iyi özelliklere sahip. Gelin görün ki bir dünya para verdiğimiz akıllı telefonlarımızın pil ömürleri onların ücretleri ve özellikleri kadar iyi değiller. Yakında dönemde de maalesef harici batarya paketlerine olan ihtiyacımız bitecek gibi görünmüyor.

Akıllı telefonlardaki pil ömrünün kötü olduğu artık evrensel bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Şarj bataryaları ile gezen bir çok kişi var ve akıllı telefonları kullandıkça canavar gibi batarya tüketiyor. Bazıları bir gün bile dayanmıyor. Günde iki defa şarj etmek zorunda kalanlarımız çok.

Eskiden böyle değildi aslında, hatırlayın Nokia'lı dönemleri, bana göre fantastik pil ömürleri vardı. Tek şarjla bir haftalık kullanım sürelerini mumla arıyoruz. Bugün akıllı telefonlar Nokia 3310'dan elbette çok daha güçlüdür. Esas soru pillerde bu kadar hızlı bir ilerleme, yada bu gelişime nede ayak uyduramadı?

Hala 90'lı yılların Lityum iyon Kobalt Teknolojisi Kullanılıyor



Son bir kaç yılda olan tek şey, iç bileşenleri biraz daha küçültüp, enerji yoğunluğunu biraz daha arttırdık. Enerji yoğunluğundaki yeni gelişmelerin değişen pil malzemelerinden kaynaklanacağı bir aşamaya ulaştık ve yeni malzemeler mühendislik ilerlemesi olarak adlandırdığım şeye kıyasla her zaman daha yavaş ilerliyor.

Bunun nedeni, günümüzde telefonlardaki şarj edilebilir pillerin, 90'ların başından beri kullandığımız bir batarya teknolojisi olan lityum kobalt'a dayanmasıdır ve ne kadar güç tüketebileceğimizin sınırına büyük ölçüde ulaştık. Gelecek için umut var elbette. Araştırmacılar, gelecekteki cihazlar için daha fazla güç sağlayabilecek daha yoğun enerji gerektiren malzemelere kapı açabilecek katı hal piller gibi yeni pil teknolojilerini araştırıyorlar.

Yine de bir sorun var: bu yeni piller piyasada olduğunda; telefonlarımız daha da gelişmiş olabilir ve daha fazla güce ihtiyaç duyabilir; bu da, başladığımız günlük pil ömrü anlamında başladığımız yerde olmamıza neden olabilir!

Akıllı Telefonlar Bu Kadar İyiyken Bataryaları hala Neden Kötü?

Kaynak: Teknotalk.com