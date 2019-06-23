Akıllı Telefon Ahize ve Hoparlörü Nasıl Temizlenir?

Bunu belirttiğimiz için üzgünüz ancak muhtemelen telefonunuz, sahip olduğunuz en kirli şeylerden biri. Çoğu akıllı telefon ortalama bir klozetin içerdiğinden daha çok bakteri içerir. Bu yüzden telefonunuzun üstünde kir, toz veya benzeri bir kirlilik belirtisi görmeseniz dahi telefonunuzun temizliğine dikkat etmenizi ve telefonu kullandıktan sonra mümkünse ellerinizi yıkamanızı öneriyoruz.

Son zamanlarda telefonunuzun hoparlörlerinden gelen sesin azaldığını, kalitenin bozulduğunu fark ettiyseniz, bunun sebebi az önce söylediğimiz kirlilikle aynı olabilir. Ancak endişelenmeye gerek yok. Evde bulabileceğiniz malzemelerle, telefonunuzun hoparlörlerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Anlatıma geçmeden önce uyarımızı yapalım; telefonlarınızı temizlerken asla ama asla sıvı veya basınçlı hava kullanmayın.

Hoparlör temizliğinde yumuşak fırça kullanımı:

Toz ve kir parçalarını telefonun önündeki hoparlörden temizlemenin en iyi yolu yumuşak dokulu bir fırça kullanmaktır. Buna en ideal örnek, kuru bir sulu boya fırçası diyebiliriz. Fırçayı, hoparlörün boyunca yavaş bir şekilde birkaç kez hareket ettirin. Aynı şekilde yumuşak fırçayı telefonun altındaki hoparlör delikleri için de kullanabilirsiniz.

Hoparlör temizliğinde kürdan kullanımı:

Telefonunuzun hoparlör deliklerine küçük kir döküntüleri yerleştiyse, bunları plastik veya tahta bir kürdan ile çok güçlü bir basınç uygulamadan yavaş bir şekilde deliklerin içine sokup tanecikler çıkana kadar yavaş yavaş kürdanı eğin. Hoparlörlerin içine doğru asla ama asla güç uygulamayın aksi takdirde temizlemeye çalıştığınız hoparlörü tamamen kaybedebilirsiniz.

Hoparlör temizliğinde bant kullanımı:

Küçük bir bant, telefonunuzda hiçbir tortu bırakmayacaktır. Küçük bir parça bant kopardıktan sonra, telefonunuzun hoparlörüne yavaşça bastırın ve biraz bekledikten sonra çekin. Çok detaylı bir temizlik olmasa da hoparlörün önündeki tüm tozlar ve kirler banda yapışacaktır.