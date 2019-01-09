Akıllı Lens Uygulaması İle Görüş Kalitesi Artıyor

Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen akıllı lensler, görme sıkıntısı yaşayan hastalara konfor sağlıyor. Gözde doğuştan bulunan ve artık görmede sıkıntı yaratan mercek ameliyat ile çıkarıldıktan sonra yerine "akıllı lens" denilen mercekler yerleştiriliyor. Yaklaşık 10 yıldır katarakt ameliyatlarında uygun hastalar için tercih edilen lensler, görme sorununa çözüm sağlıyor.

GÖRME İŞLEVİNİ YİTİREN MERCEKLER YERİNE "AKILLI LENSLER"

Akıllı lensler hastaların görme sorununa çözüm olabilecek düzeyde etkili yapıdadır. Ancak hiçbir yapay materyal gerçeğinin yerine tutamaz. Buradaki amaç, gözde doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastanın görme kalitesini olabildiğince artırmaktır. Akıllı lensler, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması gereken hastalar için uygulanmaktadır. Bunun için uygun hastalar tercih edilmeli ve akıllı lens ameliyatı basit bir işlem olarak düşünülmemelidir.

UYGUN HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Katarakt hastalığı veya çok yüksek hipermetrop numaraları olan hastalara akıllı lens uygulanabilir. Ancak yalnızca yakın görme problemi olan hastalara tercih edilmesi doğru değildir. Bunun yanı sıra retina, diyabet (şeker), sarı nokta, ileri astigmat ve ileri miyop hastalığı, şaşılık, kerotokonüs ve korneal problemleri olan hastalar için de akıllı lens uygulamaları tercih edilmez. Göz içine yerleştirilen bu teknoloji harikası lenslerin monofokal (tek odaklı), bifokal (iki odaklı) ve trifokal (üç odaklı) olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. Hastanın durumuna göre bu 3 seçenek lensten biri tercih edilmektedir. Akıllı lens kullanmak için hastaya önce standart katarakt ameliyatı uygulanmalı ve hastanın kendi orijinal lensi çıkartılıp yerine uygun mercek yerleştirilmelidir. Ameliyat, standart katarakt ameliyatı gibi 10-15 dakika kadar sürmektedir. Bu operasyon sırasında göze dikiş uygulanmamakta ve hastalar aynı gün taburcu edilmektedir.

HASTANIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIYOR

Monofokal yani tek odaklı lens takılan hastalar ameliyat sonrası uzak için gözlüğe çok ihtiyaç duymasa da yakın için gözlük kullanmaları zorunlu olabilmektedir. Trifokal mercek takılan hastalar ise ameliyattan sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Hastanın yaşam kalitesi de böylelikle artırmaktadır. Uygun hastalara akıllı mercek olarak adlandırılan trifokal mercekler önerilir.

Kaynak: Bültenler