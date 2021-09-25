Akile Salih yenisi seçildiğinde Temsilciler Meclisi'nin yetkiyi devredeceğini açıkladı - Haberler
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Akile Salih yenisi seçildiğinde Temsilciler Meclisi'nin yetkiyi devredeceğini açıkladı

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Akile Salih yenisi seçildiğinde Temsilciler Meclisi'nin yetkiyi devredeceğini açıkladı

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, yeni meclisin seçilmesinin hemen ardından TM'nin yetkiyi devredeceğini belirterek, devlet başkanlığına adaylığının açıklanmasının şuan uygun olmadığını söyledi.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, yeni meclisin seçilmesinin hemen ardından TM'nin yetkiyi devredeceğini belirterek, devlet başkanlığına adaylığının açıklanmasının şuan uygun olmadığını söyledi.

Kanal 218'in sosyal medya hesabında yer alan röportajda Salih, Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) güvenoyunu çekme kararının, "halkın geleceğinde borçlara neden olacak başka anlaşmalar imzalamaya devam etmesi endişesi" ile verildiğini savundu.

"Hükümete herhangi bir iç kısıtlama yok. Tek kısıtlama uzun vadeli anlaşmalarda." diyen Salih, yeni meclis seçildikten sonra Temsilciler Meclisi'nin yetkisini devredeceğini belirtti.

"Devlet başkanlığı adaylıkları başlamadan bir şey diyemem. Bundan önce adaylığımı açıklamam uygun olmaz." diyen Salih, isteyen herkesin kanunlara göre devlet yada meclis başkanlığı için aday olabileceğini aktardı.

Salih "Libya'da seçimlerden başka bir çözüm yok ve seçimlerin engellenmesinin ciddi sonuçlar ve kaos oluşturmasından endişe ediyorum." dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih başkanlığındaki TM, 21 Eylül'de düzenlediği oturumda oy çokluğuyla UBH'den güvenoyunun geri çekildiğini iddia etmişti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi kararının oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun "evet" oyuyla onaylandığını ileri sürmüştü.

Ancak Devlet Yüksek Konseyi (DYK), yaptığı açıklamada, UBH'nin güvenoyunu geri çekmesi eyleminin Birleşmiş Milletler'in (BM) Yol Haritasını ve Suheyrat Anlaşması'nı ihlal ettiği için kanunsuz, bundan kaynaklanacak eylemlerin tamamen geçersiz olduğunu ilan etmişti.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için zaman daralırken taraflar, seçimlerin hukuki kriterlerini düzenleyen anayasal temel konusunda bugüne kadar uzlaşıya varamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de, bu anayasal temeli belirleyen bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in tek taraflı şekilde ve Meclis'te oylamaya sunmadan çıkardığı kanun DYK tarafından reddedilmişti.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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